كأس إيطاليا.. كييزا يقود هجوم يوفنتوس أمام ساليرنيتانا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ساليرنيتانا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الخميس، نظيره ساليرنيتانا على ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود فيديريكو كييزا، هجوم اليوفي بجانب أركاديوز ميليك، حيث يجلس المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.

يشارك فريق السيدة العجوز لأول مرة في بطولة كأس إيطاليا، منذ خسارته في نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ساليرنيتانا

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: جاتي - روجاني - دانيلو

خط الوسط: كامبياسو - ميريتي - لوكاتيلي - أدريان رابيو - إيلينج

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - أركاديوز ميليك.