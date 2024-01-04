تقرير: استشهاد 102 صحفي على يد الاحتلال خلال 2023

أُقيم مؤتمر صحفي في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمدينة البيرة في الضفة الغربية، للكشف عن تقريرها الذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الماضي.

وخلال المؤتمر، أكدت النقابة رصدها 102 حالة استشهاد للصحفيين و71 إصابة بجروح خطيرة خلال عام 2023.

نقل ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال المؤتمر الصحفي، عن النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الاعتقاد بأن ما حدث في قطاع غزة يُعد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام، وأنه تم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإعلام في وقت قياسي، حيث قُتل أكثر من 100 صحفي، ما يُعادل حوالي 8.5% من عدد الصحفيين في القطاع.

وأشار أبو بكر إلى استمرار نقابة الصحفيين في التواصل مع محاميها والاتحاد الدولي والاتحاد البريطاني للصحفيين، بهدف تجهيز ملف قانوني لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الشكوى ستكون الثالثة في هذا السياق.