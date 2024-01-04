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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الإنجيلية يستقبل السفيرة مشيرة خطاب للتهنئة بعيد الميلاد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى،  السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وذلك بحضور  سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالسفيرة مشيرة خطاب، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يقوم بدور إنساني ووطني عظيم على المستوى المحلي والدولي"، مضيفًا: "أن ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة".

من جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام  لبلادنا مصر. كما أكدت رئيسة المجلس على أن محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد الميلاد المجيد السفير الدكتور محمود كارم محمود نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد أمين عام المجلس الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان