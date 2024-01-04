تعرف على البدائل المتاحة بعد استحقاق شهادات الـ25% من بنكي مصر والأهلي

يبدأ بنكا الأهلي ومصر من اليوم الخميس 4 يناير 2024، صرف مستحقات عملاء شهادات الادخار ذات العائد 22.5% و25% مع انتهاء أجل العام المحدد لهما.

وطرح البنكان في الفترة من 4 حتى 31 يناير 2023 شهادتي ادخار ذات أجل سنة واحدة، بعائد سنوي 22.5% يصرف شهريا، وعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، وبلغت حصيلة الشهادتين 460 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يصرف كل بنك قيمة الشهادة للعميل مع انتهاء موعدها، بالإضافة إلى العائد السنوي، وكذلك قيمة الشهادة لمن اختار العائد الشهري 22%.

وتعرض "البوابة نيوز" أعلى البدائل لشهادات الادخار المتاحة حاليا في السوق المصرفي المصري.

1- بنكا الأهلي ومصر

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا، والشهادة مدتها 3 سنوات، بحد أدني للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، فيما يطرح بنك مصر شهادة القمة، مدتها 3 سنوات، والعائد 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- بنك القاهرة

يطرح بنك القاهرة شهادة لمدة 3 سنوات، بفائدة 19% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

3- البنك التجاري الدولي CIB

يطرح البنك التجاري الدولي الشهادة الثلاثية Premium للعائد الثابت، بسعر فائدة 18% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً، وتبدأ الشهادة بحد أدنى للشراء مليون جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

4- البنك الأهلي المتحد

تصدرت شهادات البنك الأهلي المتحد قائمة البنوك الأعلى عائد في مصر من الأوعية الإدخارية ذات عائدة ثابت، وهي شهادة "بريميم" الأعلى في مصر، بعائد 20% سنويًا، ويصرف شهريًا، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.