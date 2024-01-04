اليوم الـ90 لحرب غزة.. حصيلة الشهداء ترتفع لـ22,300 شهيد

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين، من ضمنهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد 14 فلسطينيا، من ضمنهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما شهدت منطقة الزوايدة وسط القطاع قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة لليوم الـ90 إلى ما يزيد عن 22,300 شهيد، من ضمنهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، إلى جانب 7000 مفقود، وما يزيد عن 57,200 مصاب.