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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني باستاد مصر استعدادًا لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمه والتسديد على المرمى.

كما شارك الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي في جزء من التدريبات اليوم، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا و  التأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات  بصورة طبيعية.

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منتخب مصر تدريبه أمم إفريقيا استاد مصر كرة القدم