“جِرمٌ صغيرٌ” لعلياء قاسم عن دار ليان بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار "ليان" للنشر و التوزيع كتاب "جِرمٌ صغيرٌ" للكاتبة “علياء قاسم”، ومن المقرر أن يشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 ، التي ستنطلق في 26 يناير 2024.

ويجمع الكتاب بين الواقع و الخيال و الحقيقة، و يتميز بأسلوبه الشيق الذي يخاطب خيال و شغف اليافعين ويقدم واقعيا العديد من الإجابات و الأفكار المفيدة للآباء والأمهات حول كيفية رؤية أبنائنا للعالم، و كيف تجعلهم هذه الرؤية في حالة تفكر و تساؤل ومن ثَمَّ بحث دائم عن الإجابات و كيف ندعم تلك الإجابات بالعقيدة الصحيحة والمعرفة السليمة.

يناقش الكتاب تساؤلات فطرية عقائدية هامة تَطْرُق أذهان صغارنا شباب المستقبل من خلال رحلة فى عالم المشاهدة لوادي الحيتان في مصر و يجمع الكثير من المعلومات عن الجيولوجيا و الفلك و بداية خلق الكون.

علياء قاسم هي كاتبة مصرية ، حاصلة على بكالوريوس تجارة انجليزي. لها العديد من المشاركات في مجال قصص الأطفال و صاحبة مشروع "آمن" للأسر المنتجة - مدرب معتمد للتربيه الإيجابية للوالدين و عضو الجمعيه الأمريكية للتربية الإيجابيةPDA.

وتقول الكاتبة علياء قاسم : "أسعى من خلال كتاب "جرم صغير" للدعوة إلى فتح باب التساؤل لأبناءنا منذ الصغر وذلك عن طريق الرؤية، وأشجع كل أم وأب على أن يقوم برحلة مماثلة لمكان مبهر يدعم هذه الرؤية ويُنمي فكر أبناءنا ويزيد شغفهم للبحث عن المعرف أينما ذهبوا .

لا يوجد سن مبكر على المعرفه أبدًا ..

رحلة المعرفة نبدأها مع صغارنا من المهد ولا يمكن أن نُكلفهم بشئ إلابعد تقديم المعرفة الكافية فلا نريد منهم طاعة تنتهى بمجرد النُضج،

بل نريد إرساء جذور الإيمان بمعرفة الله التي تُثمر عبادة عن يقين ومحبة وفهم

لا عن جهل وتدريب و تلقين فقط،

فكما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه "لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود"

وقال د. مصطفي محمود

"لن تكون متدينا إلا بالعلم فالله لا يعبد بالجهل"

وأرى أهمية أن نكون رفقاء لأبناءنا في رحلتهم للبحث عن هذه المعرفة، وأعتقد بذلك نكون قادرين علي بناء جيل لديه نهم معرفي وجذور يقين وعقيدة صحيحة راسخة يستطيع بها مواجهة تحديات المستقبل، والنجاة من أفكار الإنحلال والعنف والتطرف والانخراط فى الحياة بمفهوم الوسطية التى أرادها الله منا.