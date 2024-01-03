"رموز حياتى الذهبية" معرض للفنان رضا عبد الرحمن بجاليرى آرتيزان نيويورك

يستضيف جاليرى آرتيزان نيويورك، معرض "رموز حياتي الذهبية" للفنان رضا عبد الرحمن، بعد غد الجمعة، ويستمر لمدة شهر بمقر الجاليرى بولاية بينغامتون نيويورك، حيث يقام حفل الاستقبال الافتتاحي في أول جمعة من العام الجديد من الساعة 6 إلى 9 مساءً.

وعن معرضه قال الفنان رضا عبد الرحمن لـ "البوابة نيوز": "استهدفت تلك الرموز من الشخصيات الإيجابية التي جعلت حياتي وحياة الناس تسير بشكل أفضل، بما في ذلك السياسيين ونجوم السينما والمطربين والفنانين والرياضيين والباحثين، وحتى أفراد عائلتي، الذين أعتبرهم جميعًا رموزًا ذهبية في حياتي".

رضا عبد الرحمن حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه، في فلسفة الفنون ،أقام 32 معرضًا فرديًا في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث أثرت الطبيعة وسنوات الدراسة بشكل كبير على أعمال رضا عبد الرحمن طوال مسيرته الفنية، فكانت لنشأته في الإسماعيلية بين البحيرات والحدائق المفتوحة تأثيرًا كبيرا،كما أثرت دراسته في جامعة المنيا بصعيد مصر على أعماله الإبداعية حيث تأثر بالحضارة المصرية القديمة .

كان انتقاله إلى شمال ولاية نيويورك بمثابة جسر بين الماضي والحاضر في ذاكرته البصرية، مما أدى إلى ظهور أعماله الأخيرة نابضة بالحياة مع الطبيعة المفتوحة والبحيرات بطريقة متأثرة بالطبيعة بشكل كبير، الى جانب احتفاظه بتأثره بفن المصريون القدماء، الذين يفتخر بهم رضا، وهو من أحفاد هؤلاء العظماء.بيان ويقول الفنان ،أنا أؤمن بأهمية الفن لبناء جسر بين الثقافات والناس، وأعتمد على تنوع الثقافات والخلفيات العرقية للقيام بذلك.

قدم العديد من المشاريع الفنية طوال مسيرته، وكان آخرها معرض “أنا الجميع” في مدينة نيويورك عام 2020.

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