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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 8.5 طن ملح فاسد بكفر الشيخ

تموين كفرالشيخ
تموين كفرالشيخ
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تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ومفتشي تموين مطوبس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8.5 طن من الملح الفاسد في إحدى شركات تعبية الأغذية وتم مصادرة كمية الملح والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تحرير 4 محاضر، عدم إعلان أسعار لعدد من المحال التجارية والمخابز وذلك في إطار تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات، والتعامل بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لحماية المستهلك مشددًا على التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تموين كفرالشيخ رئيس مركز ومدينة مطوبس منافذ بيع السلع الغذائية