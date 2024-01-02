التشيك تخطط لاستمرار عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا

أفاد راديو "براج الدولي"، بأن وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان، يسعى لتمديد عمليات التفتيش العشوائية على الحدود مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية لمدة 30 يومًا إضافية.

من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء التشيكي مسألة تمديد القيود الحدودية غدًا الأربعاء، وذلك وفقًا للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء من راديو (براج الدولي).

كانت التشيك قد فرضت قيودًا على الحدود في شهر أكتوبر الماضي لمدة 10 أيام بغرض منع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي التشيكية. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الحالية لتمديد القيود الحدودية الموافق عليها في منتصف ليل الأربعاء القادم.