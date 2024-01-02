عودة فينيسيوس.. ريال مدريد يعلن قائمته أمام مايوركا للانفراد بصدارة الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة لاعبيه التي ستواجه ضيفه ريال مايوركا، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل النادي الملكي المباراة متسلحًا بعودة العديد من الأسماء البارزة، أبرزها البرازيلي فينيسيوس جونيور والموهوب التركي أردا جولر.

وبعد تعافيه من الإصابة، يعود فينيسيوس، لقيادة الفريق في مواجهة مايوركا، كما عاد أردا جولر بعد تعافيه أيضًا.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن ريال مدريد كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وثنائي الدفاع إيدير ميلتاو ودافيد ألابا بسبب إصابة الرباط الصليبي، كما تغيب فيرلاند ميندي وناتشو وكامافينجا بسبب الإصابات المختلفة.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: كيبا – لونين – فران جونزاليس

خط الدفاع: فيران جارسيا – روديجر – لوكاس فاسكيز – كارفاخال – ألفارو كاريلو

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي – بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر – نيكو باز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – خوسيلو – رودريجو جوس – إبراهيم دياز

ويبحث ريال مدريد عن انتصار جديد في مواجهة مايوركا، ليواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يدخل اللقاء متساويًا في النقاط مع جيرونا برصيد 45 نقطة