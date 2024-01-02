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الثلاثاء 02 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. الاحتفاء بصدور العدد 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" بمنتدى ثقافة وابداع

بمناسبة صدور العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة،

الاحتفاء بصدور العدد
الاحتفاء بصدور العدد ٤٠٠ من مجلة "الثقافة الجديدة
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يستضيف منتدى “ثقافة وإبداع” التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور  وليد قانوش في الخامسة مساء الجمعة 5 يناير بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، فعالية جديدة من فعالياته. 


يتناول اللقاء الاحتفاء بصدور العدد ٤٠٠ من مجلة  "الثقافة الجديدة" منذ صدور عددها الأول فى أبريل ١٩٧٠ على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية فى نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التى طرأت على الجهة التى تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى هيئة قصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التى اتسمت بها المجلة منذ عددها الأول وحتى العدد ٤٠٠.
منتدى هذا الشهر بحضور ومشاركة مجموعة من المثقفين وهم: الكاتب الكبير محمد السيد عيد، الناقد محمد عبد الرازق أبو العلا، الفنان محمد بغدادى،الناقد شعبان يوسف، د.محمود عبد البارى، د.مصطفى القزاز، د.جمال العسكرى، الشاعر محمود خير الله، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد مرسى عواد والناقد التشكيلى محمد كمال ويدير الحوار الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

منتدى “ثقافة وإبداع” صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش المجلس الأعلى للثقافة الثقافة الجديدة