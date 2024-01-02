استمرار حبس المتهمين بسرقة المساكن بأكتوبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس 4 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تعددت بلاغات سرقات المساكن أمام المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الوقائع 4 عاطلين "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة" وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

