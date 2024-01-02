"ألبوم فلسطين" مباردة لتوثيق الحياة اليومية في فلسطين في أول معرض إلكتروني لحفظ التراث

دشنت مبادرة “ألبوم الوطن” منذ أيام قليلة معرضًا مهمًا حمل عنوان “ألبوم فلسطين” لعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق الحياة في مدن فلسطين المختلفة.

وأكد الإعلامي والفوتوغرافي أحمد راضي مؤسس مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث، أن المعرض كانت بداياته توجيه دعوة على صفحة ألبوم الوطن لجميع أصدقاء مبادرة ألبوم الوطن والمتفاعلين من الإخوة الفلسطينيين والجنسيات المختلفة بإرسال صور أجدادهم في فلسطين وذكريات عائلاتهم في المناسبات المختلفة وصور نادرة للمدن والأسواق والأحياء المختلفة للمدن الفلسطينية، وبالفعل تجاوب وتفاعل مع الدعوة عدد كبير من الإخوة الفلسطينيين وأصدقاء الصفحة في الدول العربية المختلفة، وقاموا بإرسال الصور النادرة لفلسطين التي تعبر عن تفاصيل الحياة اليومية هناك قبل النكبة.

وأضاف: “وبدأنا باستقبال مشاركة الأصدقاء وعرضها على الفور علي منصة ألبوم الوطن وهذه الصور تمثل وثيقة هامة لأصحاب الأرض وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وهذا المعرض يعتبر مشاركة جماعية من أصدقاء مبادرة وصفحة ألبوم الوطن للفنون المرئية للعمل على حفظ وتوثيق التراث والذاكرة العربية الفلسطينية وقمنا أيضا من خلال المعرض الإلكترونى ألبوم فلسطين بعرض مجموعة من الأعمال المستوحاة من التراث الفلسطيني لبعض الأسماء المهمة من الفنانين التشكيلين الفلسطينيين كالفنان التشكيلي إسماعيل شموط ورحلتنا مع توثيق التراث الفلسطيني مستمرة وتوثيق الكنوز التراثية لمختلف الدول العربية والمجتمعات المختلفة مستمرة عبر فاعليات مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث وسبق لنا تنظيم أكثر من ملتقى إلكتروني دولي عبر منصة ألبوم الوطن شارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين ومن مختلف الدول العربية والمجتمعات والثقافات المختلفة”.