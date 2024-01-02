استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالوراق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة الدرجات النارية بدائرة قسم شرطة الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة الفحص الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزة اثنين منهم فرد محلى وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدوائر "قسمى شرطة “أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم” وأرشدوا عن المسروقات 12 دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.