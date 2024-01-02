العثور على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور بشبين القناطر

عثر أهالي منطقة الأحراز في شبين القناطر على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور في القرية، وجرى نقله للمستشفى ثم إلى إحدى الحضانات وأخطرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار الكشف عن أهلية الطفل.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف في بطانية داخل منزل مهجور بمنطقة الأحراز دائرة المركز.

وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وتبين أن الأهالي سمعوا صراخا يخرج من المنزل فأسرعوا ليجدوا الطفل، فنقلوه للمستشفى وأبلغوا مركز الشرطة الذي قرر تحرير محضر وإيداعه إحدى الحضانات بقرية نوى دائرة المركز.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهليته.