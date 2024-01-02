بريطانيا: أفغانستان أكثر دولة أرسلت مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد في 2023

كشفت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أفغانستان هي أكثر دولة أرسلت مهاجرين غير نظاميين إلى المملكة المتحدة، خلال العام المنصرم 2023.

وأشارت الداخلية البريطانية إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا بحر المانش إلى الساحل الإنجليزي العام الماضي 2023 بلغ 29 ألفا و437 مهاجرا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، أن هذا الرقم لأعداد المهاجرين غير النظاميين في عام 2023 يُظهر تراجعا بنسبة 35% في عددهم مقارنة بعام 2022 الذي كان عاما قياسيا، لكن عام 2023 ما زال رغم ذلك العام الثاني الأعلى في أعداد المهاجرين غير النظاميين مقارنة بعام 2021 الذي سجل 28 ألفا و526 مهاجرا غير نظامي.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، من المنتظر أن تشكل الهجرة غير النظامية قضية رئيسية في حملة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها هذا العام في المملكة المتحدة.

وتتابع السلطات البريطانية عن كثب أعداد المهاجرين غير الشرعيين، حيث وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة باستعادة السيطرة على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي: "بالرغم من أن الدخول غير القانوني إلى أوروبا آخذ في الازدياد، فإن عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني آخذ في التراجع.. إنه نجاح مهم".

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية حتى 29 نوفمبر الماضي، فإن 20% من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإنجليزية في عام 2023 هم من أفغانستان، ثم الإيرانيون (12%)، فالأتراك (11%) والإريتريون (9%) والعراقيون (9%)، فيما انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الألبان، الأكثر عبورا إلى الأراضي الإنجليزية عام 2022 (12 ألفا و658 مهاجرا)، لأكثر من 90%، حيث توصلت لندن (المملكة المتحدة) وتيرانا (ألبانيا) إلى اتفاق يهدف إلى منع الألبان من مغادرة بلادهم بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.

ووفقا للداخلية البريطانية جرى ترحيل 24 ألف مهاجر غير نظامي عام 2023 بينهم 5500 ألباني.

وتوصلت لندن وباريس إلى اتفاق في مارس الماضي ينص على تقديم مساهمة مالية من المملكة المتحدة تفوق الـ500 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات من أجل تعزيز المراقبة على الشواطئ الفرنسية ومكافحة عصابات التهريب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين في قوارب عبر بحر المانش إلى السواحل الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية المحافظة، التي تبنت قوانين لجوء مقيدة للغاية، ما زالت تعتزم ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا وهو مشروع قانون حظرته المحكمة العليا، إلا أن لندن توصلت إلى اتفاق جديد مع كيجالي بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في نهاية عام 2023 عن تحول فيما يخص الحد من الهجرة غير النظامية، وفي عام 2022 وصل عدد المهاجرين إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألف شخص إضافي في المملكة المتحدة، فيما وعدت لندن بخفض هذا الرقم بمقدار 300 ألف شخص في السنوات القادمة.

ومن بين إجراءات هذا الخفض إنهاء جمع شمل الأسر للطلاب الأجانب، لكن مع استثناءات، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وفقا لما ذكره وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي أوضح "أن هذا الإجراء سيسمح بخفض سريع للهجرة مع تراجع عدد الأشخاص بالآلاف".