المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً

قررت الشركة المصرية للاتصالات “وي” رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وفقًا للبيانات المحدثة على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

وحسب ما أظهره الموقع تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، على أن يكون تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا.

وارتفعت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيه بدلًا من 120 جنيه، بينما بلغت قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيه بدلًا من 170 جنيه.

وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيه بدلًا من 210 جنيه ، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيه بدلًا من 340 جنيه.

وبلغت سعر باقة 600 جنيه بسعر 650 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 بدلًا من 800 جنيه