ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضي وتتيح المواقع التعليمية والخدمات الحكومية مجاناً

وي
وي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الشركة المصرية للاتصالات “وي” رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وفقًا للبيانات المحدثة على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.

وحسب ما أظهره الموقع تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، على أن يكون تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجانًا.

وارتفعت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيه بدلًا من 120 جنيه، بينما بلغت قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيه بدلًا من 170 جنيه.

وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيه بدلًا من 210 جنيه ، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيه بدلًا من 340 جنيه.

وبلغت سعر باقة 600 جنيه بسعر 650 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 بدلًا من 800 جنيه

الشركة المصرية للاتصالات WE خدمات الإنترنت اسعار المكالمات