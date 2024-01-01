سوء الخاتمة للسمسار المراهق.. عجوز جلب ساقطة فقتلته شنقًا خلال ممارستهما الرذيلة بالمرج

لم يدرك سمسار العقارات المسن أن مراهقته المتأخرة وممارسته الرذيلة مع الساقطات ستكتب نهايته المروعة على يد إحداهن شنقا بمنطقة المرج.

بدأت تفاصيل الجريمة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء عمرو إبراهيم، مدير مباحث العاصمة، مفاده ورود بلاغ من شاب بوجود جثة والده سمسار عقارات عمره 78 سنة، وحول رقبته إيشارب حريمي، وقطعة قماش بفمه.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم، وعثر على جثة سمسار عقارات حول رقبته طرحة حريمي، وداخل فمه قطعة قماش.

وبعمل التحريات؛ تبين أن المجنى عليه يعمل في سمسرة العقارات ولديه تعاملات مالية كثيرة، ويوم الواقعة توجهت سيدة إلى بيته لإعطائه باقي ثمن شراء منزل منه، ولكنها وجدت الباب مفتوحا وعثرت على جثته فقامت بالاتصال بابنه.

وقامت أجهزة الأمن بنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت دخول فتاة برفقة المتوفى وخروجها بعد عدة ساعات من المنزل.

وفجرت التحريات مفاجأة مدوية حيث تبين أن المتوفى له علاقات نسائية وقام بجلب تلك الفتاة من الشارع لممارسة الرذيلة، وعندما وصلت للمنزل أخبرها أنه يتاجر في العقارات، ولديه ممتلكات، وانتظرت الفتاة حتى خلع المجنى عليه ملابسه السفلية فقامت بخلع طرحتها ووضعتها على رقبته وشنقته ووضعت قطعة قماش بفمه حتى لا يستغيث بالجيران.

وتابعت التحريات: أن المتهمة سرقت هاتفا محمولا ومبلغا ماليا قدره ألف جنيه ولاذت بالفرار حتى تم ضبطها، وتبين أنها مشردة وليس معروفا لها محل إقامة ثابت واعترفت بقتله وسرقته أثناء ممارستهما الرذيلة.

وبالعرض على اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.