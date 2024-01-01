عقب استقالته من تدريب الهلال الليبي.. "عودة": الحديث حول قيادة المقاولون سابق لأوانه

قدم محمد عودة المدير الفنى لفريق الهلال الليبي استقالته من منصبه لمجلس إدارة النادي الليبي بقيادة علي الشريف .

ورفض عودة كل المحاولات للبقاء مع الفريق الليبي.

وأكد محمد عودة المدير الفنى السابق لفريق المقاولون العرب خلال تصريحاته الخاصة: جلست منذ أكثر من شهر مع مسئولى النادي الليبي لابلاغهم بالرحيل والعودة للقاهرة ولكنهم رفضوا رحيلى في ذلك الوقت مما جعلنى أواصل العمل والاجتهاد والحمد لله راضى تماماً عن تجربتى مع الهلال الليبي.

وتابع: قدمت مع الفريق عروض طيبة والفريق مازل هناك 3 مباريات مؤجله في الدورى لو حقق الفوز خلالهما سيتصدر المسابقة بالاضافة الي أن الفريق مازال يملك الأمل في تخطي عقبة دورى المجموعات في الكونفيدرالية والتأهل لدور الثمانية بالبطولة.

أضاف محمد عودة ان الفريق الليبي نجح في حصد المركز الثالث في الدورى الموسم الماضي وشارك في البطولة الافريقية ويعد هذا انجاز يحسب للمنظومة بالكامل، متابعا: يجب ان اوجه الشكر لمجلس الادارة والجهاز المعاون بالكامل ولجنة الكرة والجمهور مؤكداً ان الجميع ساهم في النتائج الإيجابية للفريق الذي لم يخسر تحت قيادتى سوى مباراتين فقط

وكشف محمد عودة انه جلس مع مجلس الهلال الليبي برئاسة على الشريف وطالب بضرورة تدعيم الصفوف بـ٨ صفقات على الاقل ولكن مبالغة اللاعبين حالت دون ابرام هذه الصفقات رغم محاولات الإدارة.

وعن عودة المدير الفنى للهلال الليبي من أجل تولي القيادة الفنية للمقاولون العرب بعد رحيل شوقي غريب، أوضح محمد عودة ان الحديث في هذا الملف سابق لأوانه.