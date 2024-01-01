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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود هجوم ليفربول بآخر مبارياته بالدوري الإنجليزي قبل الأمم الإفريقية

صلاح
صلاح
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يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وتعتبر هذة المباراة هي الاخيرة لمحمد صلاح قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – واتارو إيندو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل ملعب أنفيلد