ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يزور كلية الهندسة الإلكترونية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ بحضور الدكتور  أيمن عميرة عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الجامعةوالمحافظة  للإرتقاء بالخدمات المختلفة التي تقدم  للمواطنين بالمحافظة بالإضافة إلي كيفية تعظيم الإستفادة من إمكانات كلية  الهندسة الإلكترونية  والمشروعات البحثية بها في خدمة  الصناعة بالمناطق الصناعية  بالمحافظة

ومن جانبه  أشاد محافظ المنوفية بالأقسام العلمية والبرامج الدراسية الجديدة  بالكلية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

IMG-20240101-WA0067
IMG-20240101-WA0067
IMG-20240101-WA0066
IMG-20240101-WA0066
IMG-20240101-WA0065
IMG-20240101-WA0065
البرامج الدراسية المشروعات البحثية رئيس جامعة المنوفية كلية الهندسة الإلكترونية محافظ المنوفية