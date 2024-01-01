محافظ المنوفية يزور كلية الهندسة الإلكترونية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ بحضور الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين الجامعةوالمحافظة للإرتقاء بالخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين بالمحافظة بالإضافة إلي كيفية تعظيم الإستفادة من إمكانات كلية الهندسة الإلكترونية والمشروعات البحثية بها في خدمة الصناعة بالمناطق الصناعية بالمحافظة

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالأقسام العلمية والبرامج الدراسية الجديدة بالكلية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

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