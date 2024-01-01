برنامج تأهيلي لرباعي الزمالك خلال فترة توقف الدوري

خاض رباعي فريق الكرة بالزمالك، شيكابالا، وعمرو السيسي، ومحمد عواد، وحمزة المثلوثي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الإثنين .

ويسعى الجهاز الفني بالزمالك لتجهيز الرباعي من الإصابات ورفع المعدلات البدنية لهم لظهورهم بشكل مميز في المباريات المقبلة .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .