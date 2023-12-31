فاران يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

يواجه رافايل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، مستقبلًا غير مؤكد في النادي، بعد أن قررت إدارة الشياطين الحمر عدم تمديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد لن يفعل خيار تمديد عقد فاران لمدة سنة إضافية، ما يترك له الحرية في التفاوض على الانتقال إلى نادٍ آخر، اعتبارًا من غدٍ أول يناير.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإصابات التي عانى منها فاران منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ورغم ذلك، فإن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أبدى اهتمامه باستمرار فاران في النادي، ولكن بشرط خفض راتبه.

ويتقاضى فاران حاليًا حوالي 340 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو راتب كبير للغاية، نظرًا لمشاكل الإصابة التي يعاني منها، وإذا لم يوافق فاران على خفض راتبه، فمن المتوقع أن يغادر مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويبحث عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم في أحد الأندية الأخرى.