دربي القناة.. تعرف علي قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري بدوري النيل

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي بدربي القناة المنتظر بالدوري.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء غدا الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل.

وتم استدعاء 22 لاعبا في قائمة الدراويش، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بدربي القناة.

وجاءت اختيارات إيهاب جلال لمباراة المصري على النحو التالي:

أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد، ومحمد هاشم ومحمد عمار، وحمدي النقاز ومحمد نصر، ومحمد دسوقي وأحمد محسن، وعصام صبحي وعماد حمدي، ومحمد بيومي ومحمد حسن، وصالح جمعة ومروان حمدي، ونادر فرج ومحمود الشبراوي، وعمر الساعي وكريم عرفات، وعبدالرحمن مجدي وياو أنور، وحازم مرسي وباسم مرسي.