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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سون يقود توتنهام لمواجهة بورنموث

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب " توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:


حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، إيميرسون رويال، بن دافيز، ديستيني أودوجي.
خط الوسط: باب سار، رودريغو بيتانكور، بيرنان جونسون، جيوفاني لو سيلسو.
خط الهجوم: هيونغ مين سون، ريشارليسون. 
ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.
 

سون تشكيل فريق توتنهام توتنهام بورنموث