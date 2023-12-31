سون يقود توتنهام لمواجهة بورنموث

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب " توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:



حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيميرسون رويال، بن دافيز، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: باب سار، رودريغو بيتانكور، بيرنان جونسون، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، ريشارليسون.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.

