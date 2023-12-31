وزير البترول يتابع مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالاسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الاعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع ، حيث اكد الملا علي اهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي و استكمال المراحل الاخيرة وفقا للبرنامج الزمني .

و اكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط ، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

و اضاف الملا ان ماتحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو مانجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة و السلامةو الكفاءة .

و اشار الملا الي ان تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية امر يدعو للفخر بإمتلاك مصر لكوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة ، لافتا إلى ان تنفيذ المشروع بكفاءات مصرية و باستخدام مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود ايجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات .



و اشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه الاف من الايدي البترولية موجها التحية لهم ، كما اشاد بالعمل بروح الفريق في ادارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع حيث شهدت الفترة الماضية جهوداً وخطوات متسارعة ومتابعة دؤوبة علي كافة المستويات والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات و التي ساهمت في انطلاق العاملين في استكمال مراحله المختلفة و جاهزية وحداته الإنتاجية للتشغيل التجريبي تباعاً ، مشيرا الي ان العام الجديد ٢٠٢٤ سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور .