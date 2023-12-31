الأنبا مرقس يحتفل بالكريسماس بمدرسة الجيل الجديد

قام الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك بزيارة مدرسة الجيل الجديد والمدرسة الموازية بمدينة ديروط صباح السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ ابتهاجاً بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ وعيد الميلاد المجيد كما قام الأب المطران خلال الزيارة بتكريم المتميزين من الطلاب والادارة المدرسية.

رافقه الانبا مرقس فى الزيارة المباركة الاب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية والاب مينا فهيم راعي كنيسة القديسة تريزا للاقباط الكاثوليك بديروط وراهبات القديسة حنه .

ودعا الأب المطران خلال الزيارة الطلاب والمعلمين إلى عيش الفرح فى حياتهم والسعي الدائم للتميز لخير نفوسهم ومجتمعهم .