رئيسا جامعتا طيبة والأقصر يهنئان السيسي بالعام الميلادي الجديد 2024

تقدم الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن منتسبي الجامعة، داعياً الله أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء على مصر وأهلها، وأن يتحقق على يديه المزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، تحت قيادته الرشيدة.

وجدد رئيس الجامعة، العهد لرئيس الجمهورية، بمواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجامعة تطبيقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا على دعم الجامعة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة ومسيرته الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

كما قدم الدكتور عادل زين الدين، التهنئة، للشعب المصري وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب وجميع منسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد، متمنيا للجامعة المزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

كما بعث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وتقدم رئيس جامعة الأقصر، بهذه المناسبة بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما بعث رئيس جامعة الأقصر برقيات تهنئة، بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالعام الجديد.

رئيس جامعة الأقصر