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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة باختناق في حريق شقة بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة با8ختناق في حريق شقة سكنية بقرية أبو سلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق شقة سكنية بقرية أبو سلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق، والذي خلف وراءه إصابة أم وأطفالها الثلاثة بحالات اختناق جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافه الاجراءات أجهزة الأمن السيطرة على الحريق بمديرية أمن الجيزة جنوب محافظة الجيزة بمنطقة الصف حريق شقة سكنية حالات اختناق