اليوم.. طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد اليوم الأحد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 13 درجة .