اليوم.. افتتاح معرض مملكة الروح لزكريا أحمد في ضي الزمالك

يفتتح جاليري ضي الزمالك اليوم الأحد، معرض الفنان التشكيلي الكبير زكريا أحمد الساعة السابعة مساء، ويتضمن المعرض60 لوحة تمثل آخر إنتاجه.

ويعمل الفنان زكريا أحمد أستاذا متفرغا في كلية الفنون الجميلة بالمنيا وأقام أكثر من معرض داخل مصر وخارجها ونال جوائز مهمة.

ويعد زكريا أحمد فنانا مصريا مهما يبدع في صمت منذ سنوات طويلة لا يجيد البروباجندا، ولم يأخذ مكانته التي يستحقها بجدارة في المشهد المصري.

كما تعد أعمال زكريا أحمد في هذا المعرض النموذج الأمثل لكل المراحل التي مر بها في خصوصيتها وتدفقها ورسوخها، فهو يعيد تركيب هويته وانتماءاته ومفرداته مستحضرا جذوره القديمة دون الوقوع في أسر الخطاب المباشر.