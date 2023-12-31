ماتت في أرض زراعية.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل أرض زراعية بالبدرشين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث، عقب الانتقال لمسرح الحادث ومناظرة الجثة وتكليف الطب الشرعي بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في أرض زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث، لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وتبين أن الجثة لسيدة أربعينية مجهولة الهوية عثر عليها وسط أرض زراعية وإيداعها مشرحة مستشفى الحوامدية لتحديد سبب الوفاة.



وتواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.