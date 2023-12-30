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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"ارتدوا الكمامات مجددا".. رصد 102 سلالة كورونا جديدة في اليونان

فيرس كورونا
فيرس كورونا
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قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن لجنة الخبراء الصحيين في اليونان أكدت في اجتماعها الأخير مخاوف من عودة فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 102 سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن التحورات الجديدة ليست قوية ولا مخيفة مثل سلالات 2020، لكن لجنة الخبراء الصحيين في اليونان نصحت بارتداء الكمامات مجددًا في الأماكن المزدحمة والمستشفيات ودور الرعاية الصحية والمواصلات العامة.

وسبق أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 "جيه.إن.1" تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر.

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