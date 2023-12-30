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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. بروخا يقود هجوم تشيلسي أمام لوتون تاون

تشيلسي
تشيلسي
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يخوض تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، مباراة مهمة مساء اليوم السبت، ضد لوتون تاون  على ملعب كينلورث رود، معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويطمح تشيلسي الى تحقيق الفوز لمواصلة نغمة الانتصارات بعد تعادل في آخر جولة أمام كريستال بالاس، في حين يسعى لوتون تاون الى تحسين موقفه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويبدأ تشيلسي المباراة أمام لوتون تاون بتشكيل كالتالي:

حارس المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو غوستو، أكسل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، نوني مادويكي، كول بالمير، نيكولاس جاكسون.

خط الهجوم: أرماندو بروخا.

ويدخل البلوز اللقاء وهم يحتلون المركز العاشر برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر بـ 15 نقطة، مما يجعل المباراة تحمل طابعًا هامًا لكلا الفريقين، ويملك البلوز سجلًا تاريخيًا قويًا أمام لوتون، حيث لم يخسر أبدًا في آخر 6 مباريات بينهما.
 

الدوري الإنجليزي تشيلسي لوتون تاون