حصاد جمعية مصر الجديدة الثقافية لـ 2023.. "متحف الطفل" يحقق أعلى عدد زيارات في تاريخه بواقع 100 ألف.. عدد المستفدين من خدمات المكتبة يسجل 20 ألف زائر

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" في مصر الجديدة حقق رقما قياسيا في عدد مرتاديه العام الماضى 2023 حيث بلغ 100 الف زائر، مسجلا بذلك أعلى عدد زيارات في تاريخه ، وذلك بعد الطفرة التى حققها المتحف في نوعية الانشطة الثقافية والفنية والبرامج المميزة التى نفذها المتحف والتى اختيرت بعناية لتتناسب مع كافة اطياف المجتمع وفئاتهم العمرية.

يأتي ذلك فضلا عن افتتاح مركز العلوم ليكون إضافة جديدة بمحتواه الرائع من تجارب ومعروضات ترفع من مستوى الوعى الثقافى والعلمى للرواد وتقدم المعلومة فى قالب ممتع يتوافق مع متغيرات العصر.

وأكد أن مركز العلوم يدعم التعليم الترفيهى للأطفال وأسرهم وتشجيع الأطفال على إكتشاف أنفسهم وإعطائهم رؤية جديدة لمستقبلهم وتعميق إنتماء الأطفال لبلدهم مصر وزيادة الوعى لديهم بوطنهم ومايمكن أن يكون عليه فى المستقبل. وان يكون المركز رائد التعليم الغير مباشر فى مصر والشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور نبيل حلمى، أن الجمعية تعمل على تحقيق أهدافها من خلال ميادين العمل المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسى لها وهى الخدمات التعليمية والثقافية والصحيـة وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال المؤسسات التابعة لجمعية مصر الجديدة وهى مكتبة مصر الجديدة، مكتبة المستقبل، متحف الطفل، مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات.

واستعرض الدكتور نبيل حلمى الانشطة التى قام بها متحف الطفل عام 2023 بدأ من البرنامج الصيفى(استكشف) الذى قدم مجموعة من الفعاليات اليومية تهدف الى توعية الأطفال وتشجيعهم على اكتشاف العالم من حولهم وربط مجالات العلوم المختلفة ببعضها والتعرف على إسهامات العلوم فى حياتنا اليومية، الى جانب مجموعة من الزيارات والرحلات التى تشجع الأطفال على التفاعل والإستنتاج والتعلم الذاتى.

وأشار إلى أن المتحف نظم العديد من المهرجانات والاحتفالات العالمية والمحلية والتى كان لها صدى واسع واقبال جماهيرى كبير كان منها المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية - مهرجان الحرف والصناعات اليدوية ، احتفالات محلية وعالمية: احتفال عيد الميلاد المجيد – احتفال الكريسماس - احتفال اليوم العالمي لمتلازمة داون – احتفال اليوم العالمي للأصم الكفيف - اليوم العالمي للشباب - اليوم العالمي للاطفال - اليوم العالمي لذوي الاعاقة - اليوم العالمى للمتاحف.

كما شارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، شارك المركز في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب المخصص لأنشطة الطفل يوميا على مدار كل أيام المعرض بعدد من ورش العمل الفنية والحرفية والتراثية إلي جانب عروض علمية تفاعليه لمسرح العلوم، ومشاركة أطفال وشباب برنامج إدراك لذوي القدرات الخاصة بعروض فنية مميزة قدمت جميعها على مسرح قاعة المعرض.

ونظم متحف الطفل العديد من المعارض المختلفة، المعرض السنوي السابع للفنون والحرف التراثية - مصر في عيون أطفال العالم - كوكبنا المكسور معرض كوكبنا المكسور: استضاف المركز هذا المعرض بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعى بلندن فى الفترة من منتصف نوفمبر 2022 وحتى مارس 2023 تم فيه تنفيذ برامج وانشطة للتواصل بين الحضور من الشباب وعلماء المتاحف باستكشاف الحلول الرائدة لحالة الطوارئ التى يتعرض لها الكوكب

بالاضافة الى تنظم العديد من الورش المختلفة بالتعاون مع العديد من الجهات والوزارات كان منها ( نقطة مياه – ارض واحدة – ورش عمل بيئية – تدوير المخلفات )، وقيامه بالعديد من الرحلات الخارجية والزيارات الميدانية بهدف دمج الجانب الترفيهى بالجانب العملى كان منها مسرح القاهرة للعرائس مع متحف الطفل - رحلة متحف العلوم المائية والري - رحلة مرصد القطامية الفلكي - رحلة القناطر الخيرية ، وعروض القبة السماوية يتم عرض افلام عن الفضاء والكواكب بالقبة السماوية المتنقلة والذى يتماشى مع معروضات دور الفلك داخل مبنى المتحف.

والمشاركة فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند” للسنة التاسعة على التوالي، وذلك بالتعاون مع سفارة الهند ونظّفمها مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة. تستهدف الطلاب المصريين بالمدارس لتعريفهم بالثقافة والفنون الهندية من خلال مسابقة لرسم لوحات فنية مستوحاة من التراث والحضارة الهندية.

مكتبة مصر الحديدة العامة

كما قال الدكتور نبيل حلمى، إن مكتبة مصر الجديدة تفوقت على نفسها بعدد غير مسبوق من الزيارات لاروقة المكتبة وارففها الزاخرة بكل انواع وافرع الثقافة المختلفة وذلك بعد سعيها الى احداث نقلة متنوعة في الخدمات والأنشطة المقدمة للجمهور من النشء والكبار والمسنيين وذوي الهمم مع تعظيم الخدمات والأنشطة الموجهة للشباب بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على اهتمامتهم بالإضافة إلى إدراك قضاياهم واهتماماتهم، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل من خلال الدورات التدريبية وانشطة جهاز المشروعات المقدمة للشباب ومن خلال توعية فكرية للتصدى للانـحـرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما تقدم المكتبة مجموعة كبيرة من الخدمات الداخلية وهى خدمة الاشتراك بالمكتبة، خدمة الزيارة اليومية، خدمة الاطلاع الداخلى على الكتب والمجلات، خدمة الاستعارة الخارجية، البحث فى المقتنيات والبث الانتقائى والاحاطة الجارية، خدمة الانترنت والواى فاى (WiFi)، الطباعة والنسخ

اضاف حلمى، أن مكتبة مصر الجديدة حرصت على إطلاق مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والاحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية والعلمية والتى تهدف الى نشر الوعى فى المجتمع وثقافة العمل التطوعى والتى اقبل عليها اعداد كبيرة من اعضاء وزوار المكتبة ترسيخا لدورها فى نشر الثقافة الوسطية.

وفى مقدمة ما نفذته المكتبة عقد مجموعة من الشراكات لتوعية المستفيدين بأهم القضايا مثل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء والتعاون مع مركز معلومات رئاسة الوزراء وتوقيع مذكرة تعاون مع " كاريتاس مصر – مركز سيتي " لدمج ذوي الإعاقة والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لتوعية المستفيدين بمستجدات التحول الرقمي - ودعم مدارس سيدي عبد الرحمن من خلال صندوق تحيا مصر - والمشاركة للسنة الثانية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

كما احتفلت المكتبة بالأيام العالمية التي تطلقها الأمم المتحدة لدعم القضايا العالمية التي تهم جميع الشعوب مثل " اليوم العالمي للهوسبيس "، كما اقامت المكتبة مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والندوات للتوعية بأهم حدث علمي وعالمي خلال عام 2023 وهو إطلاق " تلسكوب جيمس ويب " ، كما تم إطلاق سلسلة من الندوات للتوعية بالتغيرات المناخية تزامنا مع استضافة مصر لفعاليات " مؤتمر المناخ "

وحرصت مكتبة مصر الجديدة على استضافة اهم الفرق الفنية وعروض الأفلام والعروض المسرحية ايمانا بدور الفن في رفع مستوى الذوق ومنها "عازفه الهارب الدكتورة منال محي الدين" وفناني الموسيقى العربية محمود درويش ويحي عبد الحليم وفريق مسرح جامعة مصر الدولية وفرقة " ترنكل نوت " وفرقة اهل المغنى للموسيقى العربية،وقدمت المكتبة العديد من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية منها حفل ترنكل نوت - عرض مسرحى مقبرة رمسيس - حفل upcoming star – حفلات الفنان محمود درويش - حفلات عازفه الهارب منال محيي الدين - عرض مسرحى " زيارة السيدة العجوز " - " قصاقيص " اسكتشات مسرحية نتاج ورش المسرح - فرقه ابناء المرعشلى – مسرحية "النصابين الثلاثة " - حفل لاس انكنتادورس للسوبرانوا منى بوركهارد - عرض مسرحي " فكرة سودة ".

أيضا، حفل فرقة فن يحيى عبدالحليم - عرض مسرحى " على عينك يا تاجر” لفريق مسرح هليوبوليس - فرقة الفن الصادق اسماعيل صادق - انا اللى حبتنى مصر - عرض مسرحى قطايف وحلويات عرض مسرحى لما طلعت روحى. واهتمت المكتبة بتسليط الضوء على صناعة السينما وعرض مجموعة من اهم الافلام العالمية والفنانين ومناقشتها كان منها، Spencer - The body - الضيف الخفى - اجرى يا لولا اجرى - مناقشة افلام الفنان حمدى السيد - IN July - صوت الصمت - الهروب الى مقديشيو - رجل يدعى أوفا - tik tik boom- The Out Fit- Broken English – ايوا - Time to love

وقدمت المكتبة العديد من الدورات المتنوعة التى تقدم على ايدى متخصصين كان منها (الخط العربى - الرسم - الخياطة والباترون - اليوجا - زومبا - مشغولات جلدية - كروشيه - تصوير - موسيقى - ورش مسرحية - سيكو دراما - تاى شى - نماذج طائرات - كهرباء وإلكترونيات - تسويق الكترونى - شطرنج – فاشون )، وقامت المكتبة بتنظيم عدّة معارض فنية تنوعت مابين الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي مثل معرض اليوم العالمى للاذاعه معرض فوتوغرافيا – معرض فن تشكيلى يوم السياحة العالمى - معرض فن تشكيلى عن التغيرات المناخية - لون العالم برتقالى فى اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المراة - معرض ابطال التحدى.

كما نظمت المكتبة العديد من الندوات تناولت العديد من الموضوعات منها التغير المناخى بين المأمول والمأمول - منظومة الفاتورة الالكترونية وفوائدها - عمران القاهرة التاريخية - حكاية الرواية الاولى - دروب التية - القصة القصيرة باقلامهن - ندوة عن خدمات جهاز تنمية المشروعات- نظام الامتياز التجارى "فرانشايز " - الاعمال الدرامية بين المكتوب والمرئى - العاصمة المصرية من الفسطاط الى العاصمة الادارية - تربية الاطفال ومشاكلهم الاسباب والعلاج - وثائق الارتباط بين الاخوان والماسونية العالمية - لقاء مع العالم احمد سليمان - الاتجاهات الحديثة فى صناعه المعاجم اللغوية الانجليزية - العلم نور - قوتنا فى اختلافنا - الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان - الحوار الاسرى بين الواقع والمأمول - اعرض مشروعك وخذ المشورة واعرف اجراءاتك - تحويل العمل الادبي الى عمل درامي - دور الأسرة مع الفريق العلاجي للوصول للتعافي - الهيدروجين الأخضر واستخداماته - المستجدات الضريبية - احتفالية بهاء طاهر في ذكرى ميلاده - هنساعدك فى مشروعك - المجموعة الشمسية ورصد فلكى - الجواز وسنينة - مناقشة فى قانون الاحوال الشخصية - الذكاء العاطفى والاجتماعى - الصنعة من الالف الى الياء - ندوة حبة نـحو - ذكرى ميلاد الشيخ امام، ونظمت المكتبة العديد من الامسيات الشعرية لكبار الشعراء.

نظمت المكتبة العديد من الرحلات المتنوعة لاعضائها للتعريف بالمزارات السياحية بجمهورية مصر العربية بالاضافة الى عدد من الأماكن الترفيهية لقضاء يوم متكامل، كما قدمت من خلال نادى الكتاب مناقشة اهم الكتب التى صدرت ومناقشة أهم اعمال الكتاب التى تحوذ على اهتمام اعضاء المكتبة.

كما قامت العديد من الجهات والمؤسسات بزيارة المكتبة للتعرف على الخدمات التى تقدمها والجديد فى انشطنها كان منها: زيارة طلبة جامعه الاهرام الكندية - زيارة دفعه 1968 بالمدرسة الثانوية للمكتبة - زيارة مدرسة منارة هليوبوليس - اطار تعاون المؤسسات الفائزة بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة - زيارة مدرسة مدينتى الدولية ( الفرنسية ).

مكتبة مصر الجديدة للطفل

كما وفرت مكتبة مصر الجديدة للطفل المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال من سن 6 إلى 13 سنة، سعيا منها لإعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ومساعدة الأطفال فى اكتشاف مواهبهم وتنميتها لاتخاذ المسار المهني المناسب، وتضم المكتبة كتب وقصص بعدة لغات تشمل موضوعات كثيرة، من الفنون إلى علم الحيوان. كما يوجد أجهزة للحاسب الآلي لاستكشاف العديد من المواقع الإلكترونية الشيقة وتعلم كيفية البحث في المكتبة كما تهدف المكتبة إلى تنمية قدرات الأطفال على القراءة والبحث، وتشجيعهم على الإبداع حيث يقدم العاملون بالمكتبة العديد من الأنشطة للأطفال بشكل يومي؛ مثل رواية القصص، وعروض مسرح العرائس، وورش عمل الفنون والأشغال اليدوية.

كما يتم استقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتنظم مكتبة الطفل أيضَا عدد من الفاعليات والمحاضرات لأولياء الأمور والمهتمين بسن الطفولة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال جدول الفاعليات الشهرى الذى يتم نشره على الموقع الالكترونى للجمعية وصفحات الفيس بوك، تحتوى المكتبة على مايقرب من عشرة الاف كتاب فى شتى فنون المعرفة.

وتسعى المكتبة دائما لان تكون مؤسسة تربوية ثقافية ذات معاير خاصة بالطفولة تناسب التطور العالمى الكبير فى وسائل التعلم والتثقيف وان يجد الطفل فيها كل مايحتاجه لتظهر موهبته وينميها ويحصل على المعرفة من خبراء متخصصين وأنشطة متجددة متنوعة التى تؤهله لان يكون القوة الحقيقية لوطننا الحبيب مصر.

مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات للكبار والأطفال

انطلاقا من دور مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات فى إعادة صياغة ثقافة المجتمع، حرصت مكتبة مصر الجديدة بحى الاسمرات منذ افتتاحها فى مايو 2016 على تقديم العديد من الانشطة والفعاليات بالاضافة الى مجموعة متنوعة من الكتب التى تساعد على زيادة فرص التواصل وتعلم المهارات التى تعمل على اكتساب المعرفة وتساعد فى البحث عن الحقائق والتفاكر وتبادل الاراء وتوفير الفرص من أجل التعلم الذاتي ليتحول الفرد لمبدع ملم بكافة قضايا مجتمعه ومحيطه هذا بجانب تغير العادات وتعديل سلوكيات الاطفال واحتوائهم بجانب شباب الاسمرات وتوجيه طاقتهم لانشطة ابداعية قادرة على تعديل السلوك وطريقة التفكير

الخدمات التى تقدمها المكتبة:خدمة الإطلاع الداخلى للكبار والأطفال والتى تتيح لمترددى المكتبة قراءة عدد كبير من الكتب الثقافية والتعليمية التى تساعد فى زيادة الوعى الثقافى التعليمي والاجتماعي.ورش فنية وتعليمية وعلمية وندوات تثقيفية وحفلات ترفيهية رحلات خارجية مبادرات ثقافية متنوعة وكورسات ودورات تعليمية مختلفة مثل "دورات تعليم اللغات والكمبيوتر" ودورات تنمية بشرية والعاب كمبيوتر وخدمات الإنترنت (حجز لقاح كورونا - تحديث بطاقات التموين - المنصات التعليمية)

مكتبة المستقبل

وقال الدكتور نبيل حلمى ان مكتبة الستقبل تسعى إلى إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لوظائف المستقبل ومساعدة الأطفال فى اكتشاف مواهبهم وتنميتها من أجل اتخاذ المسار المهني الذي يتلاءم مع مهاراتهم. وهذا الهدف يشكل أهم المحاور الرئيسية في التخطيط للانشطة المقدمة من أجل ضمان توفر المهارات والكفاءات المطلوبة للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة ونظرا لموقع المكتبة المتميز بين عدد من الاحياء كان من الواجب علينا تغطية كافة متطلبات الاعضاء بتقديم الانشطة المتنوعة التى تهم كافة الاطياف والاعمار وخاصة دورات اللغات الاحترافية ودورات الكمبيوتر المتقدمة.

وتسعى المكتبة جاهدة خلال الفترة المقبلة على تقديم أنشطة تناسب متطليات الرواد وسوق العمل والقاء الضوء على مايهم الجمهور مثل الذكاء الاصطناعى والبرمجة بجانب الحرص على زيادة التواصل مع اعضاء المكتبة لمعرفة ارائهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ولتظل دوما مركزا ثقافيا عملاقا حصاد رؤية وعمل شاقّ لا يتوقف.

قدمت المكتبة هذا العام 2023 العديد من الندوات والدورات والورش بجانب الانشطة والفاعليات والرحلات الشهرية والمسابقات الثقافية والفنية والعلمية

مكتبة الطفل طريق نحو المستقبل

توفر مكتبة الطفل الثقافة والتعلم والترفيه للأطفال، وتخدم قطاع عريض من المشتركين ابتداء من عمر (6سنوات حتى 13سنة)، وهذا العام قامت مكتبة المستقبل للأطفال بتقديم أنشطة متنوعة مابين الترفيهية والعلمية والفنية والثقافية مع مراعاة مستويات الاطفال وميولهم وهواياتهم

كما اكد الدكتور نبيل حلمي، أنه لولا جهد كافة العاملين بالجمعية ومؤسساتها الثقافية والإبداعية ما خرجت هذه الفعاليات إلى النور وذلك بفضل المجهودات الكبيرة من أمناء ومديرى هذه المؤسسات، الدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل المهندس فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة مروة عبدالرحمن مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل وحمدى الدسوقى مدير مكتبة مصر الجديدة فرع حى الأسمرات.