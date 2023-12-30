رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتورة منى فتوح محمد شلبي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز، والدكتورة أسماء محمد جودة أستاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتورة نهي صابر شفيق مدرس الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتورة شيماء علي ثابت أبو كريشه اخصائي تحاليل طبية بالمركز.

وأكد النعماني، علي ان اداره الجامعة تسعي لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية من خلال توفير مشاريع أبحاث طبية عالية الجودة، حيث يهدف مركز الأبحاث الى تحفيز الباحثين على التميز والابداع في مجال البحث العلمي لتحقيق الريادة العالمية في جميع مجالات الرعاية الصحية، كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات والمهارات العلمية المتميزة محلياً وعالمياً من خلال إقامة الندوات واللقاءات او المشاركات البحثية لتبادل المعلومات والخبرات و تقديم المساعدة للباحثين.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي انه تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية والتنظيمية والمالية للخدمات الي يقدمها المركز، كوحده ذات طابع خاص، مشيراً الي ان مركز الأبحاث المركزي يدعم النشاط البحثي للجامعة ويشجع الباحثين علي نشر الأبحاث العلمية في مجلات علميه مفهرسه عالمياً، مما يساهم في رفع مستوي البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً وذلك من خلال اجراء اجراء أبحاث علميه متطورة ذات دقه عالية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى فتوح محمد شلبي، إن مركز الأبحاث المركزي يعمل علي توفير التقنيات العلمية المتطورة لإجراء التحاليل و القياسات الدقيقة للعديد من الامراض كجزء من أبحاث الباحثين بالجامعة، كما يقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمصرين والوافدين من الدول الأخرى من مختلف المجالات البحثية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال عمل المركز.