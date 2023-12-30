الجيش السوداني يقصف مواقع لميليشيات الدعم في ودمدني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الجيش السوداني قصف مواقع تحت سيطرة ميليشيات الدعم السريع في ودمدني.

وكانت ودمدني ملاذًا آمنًا للمدنيين النازحين ومركزًا مهمًا لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية، إلا أن تمرد وأعمال العنف من قبل الدعم السريع هدد بإصابات جماعية بين المدنيين، وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية.

وتسبب الدعم السريع بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين المستضعفين من ولاية الجزيرة، والعديد منهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وإغلاق الأسواق في ودمدني التي يعتمد عليها الكثير من الناس.