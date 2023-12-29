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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 500 شخص في قافلة مكافحة مسببات فقد البصر بالدقهلية

جانب من القافلة المجانية
جانب من القافلة المجانية
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نظمت اليوم الجمعة مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مديرية التضامن بالدقهلية قافلة طبية مجانية  لمكافحة مسببات فقد البصر ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بمدينة أجا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن و اشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة وحضور ومشاركة عرفات الطنبولي مدير إدارة أجا الإجتماعية.

فيما تضمت القافلة الكشف علي عدد ٥٠٠ مريض عيون وصرف علاج لعدد ١٨٨ حالة  تحويل ٣٥ ومريض لإجراء عمليات مختلفة وعدد ٢٠٠ نظارة وذلك بالمجان تماما.

ومن جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية لأمراض أخرى .

وأضاف أنه سيتم عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستهداف قري حياة كريمة.

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