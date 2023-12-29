الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية مع استمرار سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا نسبيا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

واضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن فرص الأمطار ستكون أقل من اليومين الماضيين، حيث تكون خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، بجانب وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام لتكون الأجواء شتوية ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلا حيث تسجل الحرارة 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية.