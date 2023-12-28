أحمد سعد يشارك الجمهور أغنية "كده لأ" لفيلم أبو نسب

أعلن المطرب أحمد سعد عن طرح أغنيته الجديدة “كده لأ” من فيلم “أبو نسب”،على كل المنصات الغنائية واليوتيوب، وذلك بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية.



وعلق سعد فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" عن تفاصيل الأغينة ومنصات النشر، قائلا "اسمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة " كدة لاء " من فيلم "ابو نسب" على يوتيوب من اللينك في الستوري، وجاءت كلمات الأغنية " إيه ده لأ.. كده فجأة بتدق فى قلبى الدقه.. مين زق الزقة أنا عايز أعرف مين ده ومش طيب ليه".



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش، وتتصاعد الأحداث فى إطار تشويقى كوميدى.



ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.



يذكر أن الفنان أحمد سعد قد طرح أيضا خلال الساعات الماضية أغنية "كله فالصو" وهى أغنية فيلم عصابة عظيمة، تجمع الأغنية بين الفنان أحمد سعد وبهاء سلطان، ومنتظر عرض فيلم عصابة موسم رأس السنة السينمائى.

