محافظ أسوان: قريبًا انتهاء مشكلة غلق حارة من طريق أسوان - القاهرة الزراعي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة التدخل، وإعادة الشئ لأصله، ببعض المشروعات والمواقع الخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو.

وكان اللواء أشرف عطية أثناء الجولة الميدانية ببعض المشروعات والمواقع الخدمية بمركز ومدينة كوم أمبو رصد المحافظ مشكلة غلق حارة من طريق أسوان / القاهرة الزراعى فى المسافة بين مدينة كلابشه وقرية الكاجوج بسبب وجود كسر فى البلاطات الخرسانية لأحد الكبارى الواقعة على مصرف تابع للرى .

وأكد عيد كرومر أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف إحدي الشركات لإنشاء الطرق بعمل الصيانة المطلوبة ، طبقاً للتقرير الهندسى من أحد الإستشاريين المتخصصين فى أعمال صيانة الكبارى حيث تم تكسير الخرسانة وتجهيزها للصب.

كما إلى أن الكوبرى الواقع على مسار طريق أسوان / القاهرة الزراعى يتبع وزارة الرى ، وسبق إنشاؤه منذ حوالى 17عام ، ولكن نظراً للكثافة المرورية والحمولات العالية من سيارات النقل الثقيل حدث كسر فى البلاطة الخرسانة وتم عمل المعاينة اللازمة للكوبرى ، ثم التعامل الهندسى والعلمى لنهو المشكلة بشكل كامل.