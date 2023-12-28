وزارة العمل: تسليم شهادات اتمام دورات تدريبية في مجال التسويق الإلكتروني لشباب قنا

سلمت مديرية العمل بمحافظة قنا شهادات اتمام التدريب على الدورتين التدريبيتين المجانيتين في مجال التسويق الالكتروني ، والتى استفاد منها 40 شاب وفتاة , والتي انتهت فعالياتها بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية، والتى يجرى تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب فى كل برنامج والتى تستمر لمدة 22 يوم تدريبي لـ 20 متدرب من الشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي .



وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، قى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم.

وأضاف مدير مديرية العمل أنه سلم الشهادات بحضور محمد علي وكيل المديرية ) ، ومحمد أنور مسئول برنامج الأغذية بمحافظة قنا ، في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص تدريبية مجانية تساهم في تحسين الفرص الوظيفية للشباب، وتمهد الطريق لهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة ، كما تساهم في تطوير مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في عالم التسويق الالكتروني، مما يعزز دور الشباب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

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