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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

آخرهم الحارث البراوي.. الاحتلال يواصل جرائم اغتيال المبدعين في غزة

وزارة الثقافة الفلسطينية
وزارة الثقافة الفلسطينية
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يواصل الاحتلال الاسرائيلى الغاشم استهداف المراكز الثقافية والأثرية، والمبدعين في قطاع غزة، لذلك حرصت "البوابة نيوز" على رصد مدى تضرر قطاع الثقافة الفلسطينية، من منشآت ثقافية، وخسائر البشرية.

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية منذ قليل، استشهاد الفنان الحارث البراوي، أحد طلبة الدبلوم في جمعية أيام المسرح لتعليم الدراما في غزة.

وذكر شهود عيان أن الاحتلال منع وصول الإسعاف إليه وتُرِك ينزف إلى أن نال الشهادة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت، قبل أيام، استشهاد الفنان المسرحي محمد السلك، وزوجته في قصف الاحتلال الوحشي على حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

كما أعلنت استشهاد الفنان عاهد أبو حامدة (٢٤ عاماً) في مجزرة المغازي وسط  قطاع غزة، والذى يُعد فنان، ومسرحي، ومدرب الدراما مبدع، والذي يعمل في مؤسسة أيام المسرح في مدينة غزة.

يشار إلى أن وزارة الثقافة الفلسطينية قد رصدت خلال عدة تقارير ما تعرض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات طالت الممتلكات الثقافية بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، ومواصلة اعتداءاته على كل مقدّرات الشعب الفلسطيني.

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