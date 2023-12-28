بالفيديو.. مدير مستشفى جنين: استشهاد 70 فلسطينياً في جنين جراء العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة ومتواجدة في مدينة جنين، لافتًا إلى أن الاحتلال يحظر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات وتواصل استهداف الأطقم الطبية بالضفة الغربية.

وأكد مدير المستشفى خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 70 شهيدا واكثر من 250 مصابا في محافظة جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، متابعًا أن "مخزون هناك طبي في الضفة يكفي القطاع الصحي بها لأشهر في حال وقوع حصار مباشر ليستطيع الصمود لفترة طويلة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 313 شهيدًا ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدًا.