فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في محافظة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بلدتي الزبابدة وعرابة وقريتي زبدة وطورة، واستولت على ثلاث سيارات، في محافظة جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وعرابة، جنوب جنين، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي البلدتين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت عددا من المنازل واستجوبت ساكنيها، قبل أن تستولي على ثلاث سيارات .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة بمنطقة يعبد، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.