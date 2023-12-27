الأرجنتين.. مظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرارات للرئيس الجديد

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص، معبرين عن رفضهم القاطع للإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، معتبرين هذه الإصلاحات غير شرعية ومستندة إلى أسس لا تلبي تطلعات الشعب.

نظمت النقابات العمالية هذه الاحتجاجات بالتنسيق المسبق مع السلطات المحلية، حيث تجمع الأشخاص في ساحة وسط المدينة التي تضم مقار المحاكم، بالإضافة إلى الشوارع المحيطة بها. وقد تمت هذه الاحتجاجات دون إغلاق الطرق أو تعطيل حركة السير.

في السابق، كانت هذه التظاهرات الجماهيرية تصاحبها إغلاقات للطرق وتسببت في العديد من المشكلات والازدحامات المرورية لسكان المدينة، ولكن هذه المرة تمت الاحتجاجات بشكل سلمي دون التسبب في أي عرقلة لحركة السير أو الإزعاج للمواطنين.

رغم التظاهرات السلمية التي شهدتها بوينس آيرس، هدد الرئيس خافيير ميلي باللجوء إلى استخدام القوة ضد المحتجين الذين يقومون بعرقلة حركة المرور في المدينة.

سبق لميلي أن وقع مرسومًا طارئًا يتضمن أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه الإصلاحات تشمل إلغاء القانون الحالي المتعلق بالإيجارات السكنية، والذي لم ينال رضا المستأجرين وأصحاب المساكن. كما يشمل المرسوم إلغاء تنظيم الأسعار الذي كانت تطبقه الحكومة السابقة، حيث كانت تحدد سقفًا لأسعار السلع الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم إصلاحات في نظام المساهمات في الرعاية الصحية، ويفتح الباب أمام عملية خصخصة الشركات التابعة للدولة. هذه الخطوات تشكل جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها ميلي في محاولة لتحرير الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.