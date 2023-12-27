إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أبوتشت

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، شنت حملة مكبره لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الرقعة الزراعية من الانكماش ووقف الزحف العمرانى العشوائى عليها.

وأضاف عبد الباقي، أنه تم ازالة 15 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة بناحية قرية أبوشوشه – العمرة بمنطقة خور واسع بمساحة ٢٦٢٥ متر وذلك بعد فحص هذه الحالات والتأكد من عدم قانونيها، كما تم إزالة 7 حالات تعدى على أراضي زراعية أملاك خاصة ناحية النجمة والحمران بقرية قصير بخانس بمساحة 9 قراريط و14 سهم.