طرح بوستر «جولة أخيرة» لـ«أحمد السقا»

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “جولة أخيرة” طرح البوستر الرسمي للعمل ، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة علي منصة أمازون العالمية .

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة احمد السقا وأشرف عبد الباقي وأسماء أبو اليزيد وعلي صبحي ورشدي الشامي وحنان يوسف وتظهر الفنانة حنان مطاوع كضيف شرف داخل الأحداث.

تدور أحداث العمل حول شخصية يحيى “أحمد السقا”، اذ يعمل طبيب ويعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، لكنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته .

مسلسل “جولة أخيرة” مكون من 9 حلقات ويعرض يوم 25 يناير المقبل على Prime Video من تأليف محمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم الأحمدي .

من ناحية اخرى يخوض الفنان أحمد السقا سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل العتاولة من إخراج أحمد خالد موسى ويشاركه البطولة الفنان طارق لطفي وباسم سمرة والمسلسل يتكون من 30 حلقة وهو من تألیف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى