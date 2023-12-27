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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أيمن مصطفى يقترب من المليون مشاهدة بأغنية "كداب"

الفنان أيمن مصطفى
الفنان أيمن مصطفى
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يقترب الفنان أيمن مصطفى من تحقيق مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "كداب" ذلك بعد مرور ثلاثة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "كداب" من كلمات محمد سالم، ألحان أيمن مصطفى، توزيع ومكس محمد فتحي، ماستر أيمن مصطفى.

وطرح أيمن مصطفى مؤخرا أغنية "من كتر أحزاني" مستعينا بالذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر  محمد سالم ، وألحان وتوزيع  أيمن مصطفى، جيتارات مودي مجدي ، ناي  جون روبيل ، عود  أيمن مصطفى، تسجيل وميكس وماستر  أيمن مصطفى.

يشار إلى أن أيمن مصطفى مطرب وملحن وموزع وسوليست بدار الأوبرا المصرية ومدرب كورال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وسبق أن قدم عدة أغاني من ألحانه بصوته وبصوت غيره من المطربين. 
ومن أغانيه التي قدمها بصوته:ويا الصور ، بره الصندوق ، إنسان عادي.


 

https://youtu.be/kGyqVgL0yAk?si=n22Kf2rB9LG9ikBs

أيمن مصطفى أغنية كداب